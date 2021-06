Inter, il colosso Alibaba può salvare Suning: rapporti stetti, lo scenario – TS

Sulle colonne dell’edizione odierna del “Tuttosport” c’è spazio per le questioni relative all’Inter. Secondo quanto riportato dal quotidiano, infatti, Alibaba, il colosso e-commerce, potrebbe rilevare il controllo di Suning

SCENARIO – Alibaba, il colosso cinese di e-commerce guidato da Jack Ma, uno degli uomini più ricchi della Cina, potrebbe rilevare Suning, e salvare la società dalle difficoltà economiche che la affliggono. È lo scenario descritto nell’edizione odierna del “Tuttosport”. Le due multinazionali, infatti, sono in rapporti molto stretti dal 2015, cioè da quando il colosso dell’e-commerce ha rilevato il 20% delle azioni di Suning per circa 4,5 miliardi di euro. La collaborazione è poi proseguita nel corso degli ultimi anni grazie a comuni interessi nel settore dell’e-commerce.

SITUAZIONE – La situazione debitoria di Suning, si legge su “Tuttosport” è pesante: l’azienda deve rientrare di 7 miliardi di dollari entro un anno. Per questo, Alibaba, si starebbe muovendo sottotraccia. Suning, dal canto suo, ha diffuso una nota con cui precisa che non ha necessità di cedere le quote al colosso dell’e-commerce di Jack Ma. L’Inter resta sullo sfondo, in attesa di notizie.

Fonte: Stefano Scacchi – Tuttosport