Perisic tra i migliori in campo di Croazia-Scozia, eguaglia un grande ex – CdS

Ivan Perisic il secondo migliore in campo in Croazia-Scozia secondo le pagelle del “Corriere dello Sport” che sottolinea anche un record raggiunto dall’interista.

UN RECORD – Ivan Perisic, voto 7,5 per il “Corriere dello Sport” oggi in edicola. Il secondo miglior voto della partita dopo Luka Modric, autore anche lui di un gol e un assist proprio come l’esterno interista. Perisic fa tutto da solo, prima con un gol e poi con un assist al bacio, su calcio d’angolo. Con il tris inoltre eguaglia un simbolo come Davor Suker, a quota nove gol nei grandi tornei internazionali per la selezione croata.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia