Inter, giochi di coppie per Inzaghi in questa parte di stagione – Sky

Ci sono alcuni dubbi di formazione per la prossima partita dell’Inter contro la Sampdoria. Simone Inzaghi avrà a disposizione l’intera rosa tolto Joaquin Correa, Matteo Barzaghi da Sky Sport ha dato queste soluzioni.

COPPIE – L’Inter ha finalmente l’intera rosa a disposizione, tolto Joaquin Correa. Matteo Barzaghi in collegamento con Sky Sport ha parlato di un particolare gioco di coppie in squadra: «Ora c’è abbondanza, ci sono più opzioni ed è una buona notizia per Inzaghi. In difesa Acerbi e de Vrij si stanno alternando, non tutti pensavano che l’italiano facesse così bene e fosse così centrale nelle rotazioni. Nel Derby ha giocato lui, ma anche l’olandese può dare garanzie. Entrambi poi devono discutere il futuro a fine stagione: Acerbi dev’essere riscattato dalla Lazio, de Vrij ha il contratto in scadenza. Ci sono anche rotazioni sulle fasce: Dumfries ad inizio stagione era titolare fisso, ora Darmian sta trovando maggiore minutaggio e si sta riportando sul 50% della titolarità. A sinistra c’è squilibrio nell’impiego tra Dimarco e Gosens, con il primo che sembra una certezza per l’Inter».