Inter, a gennaio in arrivo quattro rinforzi! Ma non sono volti nuovi – Sky

L’Inter tornerà in campo in gare ufficiali il 4 gennaio, nel big match contro il Napoli. Da lì inizierà una serie di partite decisive in tutte le competizioni, anche con l’esordio in Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. Per Sky Sport dopo la sosta Inzaghi conterà anche su dei recuperi.

NUOVI INNESTI – L’Inter non è vicina a qualche acquisto, ma per Simone Inzaghi ci sono dei “rinforzi” per la seconda parte di stagione. Sky Sport indica in Romelu Lukaku, Joaquin Correa, Marcelo Brozovic e Danilo D’Ambrosio le opzioni aggiuntive da gennaio in poi. Tutti e quattro hanno avuto problemi fisici, con Brozovic e Lukaku che dovevano essere titolare. Quest’ultimo dovrebbe saltare l’amichevole Betis-Inter di sabato, per essere pronto col Napoli (vedi articolo). Correa e D’Ambrosio non sono ancora recuperati al 100%, ma stanno lavorando per ritrovare la condizione: migliorano giorno dopo giorno. Per Brozovic bisogna invece attendere il rientro dal Qatar, ma l’Inter è più tranquilla (vedi articolo).