Brozovic, Inter continua a monitorare. Scelta praticamente fatta per la ‘finalina’

Marcelo Brozovic è uscito un po’ acciaccato dalla semifinale del Mondiale tra Croazia e Argentina. L’Inter continua a monitorare a distanza, ma la scelta in vista della “finalina” è praticamente fatta.

FINALINA – Nelle prossime ore andrà monitorata la situazione di Marcelo Brozovic che, visto il lieve problema muscolare accusato martedì contro l’Argentina, sarà probabilmente risparmiato in vista della finale 3°/4° posto del Mondiale tra Croazia e Marocco in programma sabato 17 dicembre. Perlomeno è quello che sperano in casa Inter. Troppo importante il croato nell’economia di gioco della squadra, tanto più che per un problema muscolare Inzaghi non lo ha a pieno regime da metà settembre.