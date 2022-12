Lukaku, niente Betis-Inter ma due partite nel mirino: ancora un rinvio – Sky

Lukaku va verso l’ennesimo rinvio del rientro in campo con l’Inter, perché non dovrebbe partire a Siviglia per l’amichevole col Betis. Sky Sport indica altre due partite dove è previsto il suo impiego.

PERCORSO LENTO – Il recupero di Romelu Lukaku procede a passi molto piccoli. Nonostante si stia allenando con i compagni da quasi una settimana continua a non essere il momento per rivederlo in campo (a meno che non sia col Belgio…). Matteo Barzaghi per Sky Sport dà come molto probabile la sua assenza anche sabato in Betis-Inter, l’amichevole di Siviglia. Sono due le partite che punta Lukaku: le altre due prima del Napoli, ossia la Reggina e il Sassuolo (vedi calendario). Non ci sono nuovi problemi fisici, solo avendo fatto appena 249′ in Serie A ha necessità di recuperare la forma migliore. Lukaku sta lavorando forte sulla condizione fisica, per questo andrà gestito in vista del primo impegno ufficiale dell’Inter nel 2023.