Brozovic fuori anche nell’allenamento di oggi: la spiegazione della Croazia

Brozovic non ha partecipato al penultimo allenamento della Croazia prima della finale per il terzo e quarto posto dei Mondiali col Marocco. Dal Qatar, il Corriere dello Sport spiega perché è ancora fermo.

NUOVO STOP – A due giorni da Croazia-Marocco, finale per il terzo e quarto posto dei Mondiali, nessun allenamento per Marcelo Brozovic. Il centrocampista dell’Inter, dopo l’infortunio nella semifinale contro l’Argentina, resta ancora fuori. Il Corriere dello Sport riporta le parole di Tomislav Pacak, portavoce della Croazia: Brozovic oggi non ha svolto la seduta coi compagni per precauzione e prevenzione. Ossia, presumibilmente, nessun problema serio ma anche la volontà di tenerlo in gruppo in vista di sabato. C’è Lovro Majer favorito per la finale che vale il posto più basso del podio. Una buona notizia per Simone Inzaghi e l’Inter, con Brozovic che già a settembre aveva pagato dazio per un infortunio con la Croazia.

Fonte: corrieredellosport.it