Inter-Fiorentina, biglietti per il match: fasi di vendita. Tutte le informazioni

Il club nerazzurro ha reso note tutte le informazioni per acquistare i biglietti per il Inter-Fiorentina, match valido per la trentesima giornata del campionato di Serie A (orario e data della partita ancora da confermare, ma sfida in programma nel weekend del 19-20 marzo).

BIGLIETTI INTER-FIORENTINA – A seguire il comunicato pubblicato dal sito ufficiale dell’Inter. Queste le informazioni relative alle all’acquisto dei tagliandi per assistere al match Inter-Fiorentina, match valido per la trentesima giornata del campionato di Serie A (orario e data della partita ancora da confermare, ma sfida in programma nel weekend del 19-20 marzo). “Di seguito le fasi di vendita dei tagliandi, con prezzi a partire da 10 € e l’iniziativa “Porta un amico”: per ogni biglietto a tariffa “Intero” inserito nel carrello si possono comprare fino ad altri 3 biglietti scontati al 50%, per portare con sé amici o familiari“.

FASE 1 | ABBONATI SERIE A 19-20 – “Dalle ore 10:30 di giovedì 24 febbraio gli abbonati alla stagione 19/20 possono acquistare fino a 4 biglietti nel posto del proprio precedente abbonamento o in quelli disponibili.

Dalle ore 10:30 di venerdì 25 febbraio: gli abbonati alla stagione 19/20 possono acquistare in qualsiasi settore disponibile.

Il secondo anello verde resterà a disposizione dei soli abbonati a quel settore nel 2019/2020“.

FASE 2 | SOCI INTER CLUB 21/22 – “Dalle ore 10.30 di martedì 28 anche i soci Inter Club 21/22 potranno accedere alla vendita dei biglietti. Fino alla mezzanotte dello stesso giorno potranno acquistare un biglietto per sé e per fino a massimo altri tre soci Inter Club 21-22“.

FASE 3 | – VENDITA LIBERA PER TUTTI – “Dalle ore 10.30 di martedì 1 marzo la vendita libera per tutti“.

