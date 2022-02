Genoa-Inter, le probabili. Sanchez in pole, Inzaghi coi titolarissimi – SM

L’Inter domani è pronta a scendere in campo a Marassi contro il Genoa. Una sfida importante per tornare a macinare punti nella corsa scudetto. I nerazzurri infatti non hanno un buon ruolino di marcia nelle ultime gare e Inzaghi, per ripartire, è pronto a puntare tutto su Sanchez.

PROBABILI – L’Inter deve tornare a fare punti. Inevitabile se i nerazzurri vogliono puntare allo cudetto da qui a fine stagione. Per farlo Simone Inzaghi domani contro il Genoa (scopri come vederla qui) si affida ai titolarissimi. Torna in regia Marcelo Brozovic che sarà affiancato da Nicolò Barella e Hakan Çalhanoğlu. Intoccabili sulle corsie Dumfries e Perisic mentre in difesa, nonostante un periodo di appannamento, de Vrij guiderà la retroguardia con Skriniar e Bastoni. Davanti potrebbe arrivare la sorpresa. Secondo quanto scrive Sportmediaset infatti, Lautaro Martínez sembra destinato a partire in panchina contro i rossoblu. Inzaghi sembra intenzionato a puntare forte sul tandem Sanchez-Dzeko. Il cileno dunque sembra in pole su Lautaro Martínez visto che, l’argentino, non trova il gol dalla Supercoppa italiana contro la Juventus, per altro su rigore. Sanchez ha timbrato due volte in Coppa Italia e una volta in Supercoppa, ma anche lui non segna in campionato dal 17 dicembre 2021 come Lautaro Martínez. La coppia Dzeko-Sanchez però, sembra completarsi di più.

Fonte: Sportmediaset