Inter, il problema dell’attacco è la compatibilità? I dati parlano chiaro

L’Inter fatica a trovare il gol in questa fase di stagione, soprattutto con chi, nel calcio, dovrebbe buttarla dentro. Lautaro Martínez, Edin Dzeko e Alexis Sanchez non vivono un periodo facile (Correa non contato, è ai box). Il momento però potrebbe essere dettato dalla scarsa compatibilità?

DATI – L’Inter ha bisogno dei gol dei suoi attaccanti. A dirlo sono i numeri. Lautaro Martínez e Alexis Sanchez in Serie A non segnano dal 17 dicembre scorso, Dzeko ha segnato con Napoli e Venezia in questo 2022 in campionato ma poco altro. I nerazzurri hanno bisogno delle reti del pacchetto offensivo ma questa piccola “crisi”, potrebbe essere dettata dall’incompatibilità? Prendiamo dei dati. Lautaro Martínez ed Edin Dzeko in stagione hanno giocato, tra spezzoni e gare da titolare, la bellezza di 25 partite. Lautaro Martínez non ha mai fornito un assist al bosniaco mentre, quest’ultimo, ha fornito due assist all’argentino. La media punti è di 1,92 punti per partita con loro due in campo mentre è più alta con il tandem Sanchez-Dzeko. I due domani dovrebbe giocare dal primo minuto contro il Genoa (vedi articolo). Il cileno e il bosniaco infatti hanno giocato 19 partite con entrambi in campo nello stesso momento con la media punti di 2,11 ppp. In queste gare giocate insieme però solo una rete è stata segnata con assist del partner, contro il Bologna: assist di Sanchez per Dzeko. Per quanto riguarda invece la coppia Lautaro Martínez-Sanchez, il discorso si può allargare su più stagioni. In totale, dal 2019/2020 ad oggi, i due hanno giocato contemporaneamente 45 partite con 4 reti del Toro su assist di Sanchez e 1 rete del Nino Maravilla su assist del compagno.

LU-LA

CONFRONTO – Se vogliamo fare un paragone accurato, ecco il dato di Lautaro Martínez con Romelu Lukaku in due stagioni: 77 partite assieme, 9 gol del Toro su assist del belga, 10 gol di Lukaku su assist di Lautaro Martínez. Media punti: 2.04ppp. Insomma, la compatibilità è fondamentale.