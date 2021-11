Inter, felicità post Shakhtar ma si pensa anche al Venezia. Attesi cambi

L’Inter ha vinto ieri sera contro lo Shakhtar Donetsk per 2-0. Grande soddisfazione in casa nerazzurra ma si pensa anche al Venezia. Attesi cambi in vista del match di sabato

CAMBI − Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, avanza qualche cambio contro il Venezia: «C’è una giusta dose di felicità e soddisfazione, è una squadra che è ripartita alla grandissima. Sono 16 mesi molto importanti per il club nerazzurro e contro il Venezia ci aspettiamo diversi cambi perché molti giocatori sono usciti con la lingua lunga».

IERI − Paventi è ritornare a parlare anche della serata contro lo Shakhtar Donetsk: «Edin Dzeko ricordava il suo numero di gol ieri, gol importanti proprio negli anni in cui l’Inter aveva nella Champions League il giardino di casa Dzeko cominciava a segnare. 50 gol sono importanti, doppietta contro lo Shakhtar Donetsk contro cui aveva segnato anche dei gol contro la Roma. Luciano Spalletti è stato bravo a riportarla in Champions League, con Antonio Conte, lo scorso anno, è mancato soltanto un gol. Simone Inzaghi ce l’ha fatta ad arrivare agli ottavi con una squadra che è rimasta tranquilla e paziente dopo un primo tempo quasi stregato. Gli apporti di Dzeko e Ivan Perisic sono stati fondamentali. A Madrid, adesso si giocherà per il primo posto e poter battere le Merengues al Bernabeu darebbe sempre una spinta in più».