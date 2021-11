Trevisani: «Inter ha vinto di squadra. Non solo Dzeko, occhio a 2 giocatori»

L’Inter ieri ha trionfato contro lo Shakhtar Donetsk per 2-0 e si è qualificata agli ottavi di finale di Champions League. Riccardo Trevisani, ospite su Sport Mediaset, menziona altri due giocatori oltre a Dzeko

DUE SU TUTTI − Oltre a Dzeko, secondo Trevisani sono i seguenti i giocatori da menzionare nell’Inter: «Tanti protagonisti non solo Edin Dzeko nella serata di ieri. L’Inter ha giocato di squadra, l’Inter ha vinto contro lo Shakhtar. Può andare a giocare tranquilla a Madrid, c’è poco da perdere e tanto da guadagnare. Due giocatori da menzionare: Ivan Perisic che ha fatto il salto di qualità, lui è uno dei migliori in campo quasi sempre. Andrea Ranocchia perché sta sempre in panchina, non fa mai dichiarazioni fuori posto. Si è infortunato Stefan de Vrij e lo ha sostituito alla grande. Non ha toccato palla Victor Osimhen contro il Napoli e ieri ha disputato un’altra prestazione all’altezza».