Osimhen dimesso dopo l’intervento allo zigomo, il Napoli ringrazia l’Inter

Osimhen è stato dimesso dalla clinica Ruesch dopo l’intervento allo zigomo. L’attaccante nigeriano si era infortunato durante la sfida tra Inter e Napoli. Il club azzurro ha voluto ringraziare anche la società meneghina

COMUNICATO − “Victor Osimhen nella mattinata di oggi è stato dimesso dalla clinica Ruesch ed è rientrato a casa dove osserverà un periodo di riposo di almeno 10/15 giorni. La SSCN e il Dott. Raffaele Canonico ringraziano l’Inter e in particolare l’AD Giuseppe Marotta e il Dottor Piero Volpe, oltre al personale del Niguarda di Milano, per la preziosa e immediata collaborazione in occasione dell’infortunio dell’attaccante azzurro”.

Fonte: sscnapoli.it