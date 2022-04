Inter, errore Radu insegna: con arrivo Onana gestione portieri diversa – TS

L’Inter in estate accoglierà di André Onana, svincolatosi dall’Ajax. Con l’arrivo del camerunese, la gestione dei portieri nerazzurri sarà diversa. L’errore di Radu insegna



GESTIONE – L’Inter ha rallentato la corsa scudetto a causa della sconfitta contro il Bologna. Decisivo l’errore di Andrei Radu per cui, però, può aver inciso lo scarso minutaggio stagionale. Il rumeno, infatti, aveva disputato, prima della sfida del Dall’Ara, solo la sfida di Coppa Italia contro l’Empoli del 19 gennaio. Quanto successo e l’arrivo di Onana in estate, però, porterà l’Inter a cambiare la gestione dei portieri. Se Handanovic rinnoverà il suo contratto sarà affiancato da un altro numero uno, Onana appunto. L’Inter ha estrema fiducia nel camerunese, che, in questa stagione, sottolinea il quotidiano, ha alternato grandi parate a papere clamorose. Una stagione, però, segnata dallo scarso impiego dovuto alla squalifica.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino