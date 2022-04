Udinese-Inter, tifosi nerazzurri non si abbattono. Settore ospiti esaurito – TS

I tifosi dell’Inter non si abbattono dopo la sconfitta contro il Bologna. In Udinese-Inter il settore ospiti sarà tutto esaurito

SOSTEGNO – I tifosi dell’Inter non si fanno abbattere dalla pesante sconfitta contro il Bologna. Il settore ospiti della “Dacia Arena”, infatti, è tutto esaurito. Non mancheranno sostenitori interisti anche in altre aree dello stadio. Una risposta forte, con la squadra che non verrà lasciata da sola nel momento più delicato ed importante della stagione, in cui i nerazzurri si giocano lo scudetto contro il Milan.

Fonte: Tuttosport – S.P