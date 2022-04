Serie A 2022/2023: ecco quando si parte! Agosto di fuoco – CdS

La stagione 2021/2022 sta per volgere al termine con le ultime 4 partite di Serie A e la finale di Coppa Italia in programma. Intanto però si pensa già alla prossima stagione con tutte le date del campionato. Ecco quando si comincerà.

CALENDARIO – Sarà davvero un agosto di fuoco per gli appassionati di calcio. Considerando infatti che quest’anno, tra novembre e dicembre, ci sarà il mondiale. Come scrive il Corriere dello Sport questa mattina la Serie A comincerà ufficialmente il 14 agosto con la prima giornata del nuovo campionato ma la nuova stagione si aprirà il 12 con la finale di Supercoppa Italiana tra la vincente della Coppa Italia e la detentrice dello scudetto. Prima del mondiale, la Serie A ha fatto una sorta di magia incastrando 15 giornate tenendo conto della Champions League (al via il 4 settembre) e anche la pausa delle nazionali tra il 19 e il 27 settembre. Insomma, tanti impegni dovuti alla novità “mondiale”, ma la Serie A sembra essere pronta.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti