Inter e Milan, prima del derby un’altra squadra milanese fa la storia!

Inter e Milan, che domani si sfideranno nell’attesissimo derby che potrebbe valere lo scudetto per i nerazzurri, accolgono una terza squadra milanese nel calcio professionistico. L’Alcione Milano è stato infatti ufficialmente promosso in Serie C

VIGILIA IMPORTANTE – Inter e Milan sono concentratissime alla vigilia di un derby molto particolare poiché i nerazzurri, con una vittoria, potrebbero ufficialmente diventare Campioni d’Italia. E non è uno scudetto qualsiasi bensì il ventesimo, quello della seconda stella che in partenza era chiaramente anche l’obiettivo della squadra rossonera. Insomma, gli ingredienti per un lunedì storico ci sono tutti e proprio per questo tantissimi tifosi nerazzurri alla vigilia della stracittadina si sono radunati ad Appiano Gentile insieme alla squadra e a Simone Inzaghi.

STORIA FATTA – Nel frattempo, sia l’Inter che il Milan, accolgono una terza squadra milanese nel calcio professionistico: l’Alcione Milano è stato infatti promosso ufficialmente in Serie C dopo una stagione trionfale. Proprio alla vigilia del derby meneghino, un altro evento è storia: per la prima volta infatti saranno presenti 3 squadre milanesi nel calcio professionistico.