Inter, squadra saluta i tifosi ad Appiano: 4 in prima fila! Curiosità Dumfries

L’Inter è stata travolta dall’entusiasmo dei tifosi ad Appiano Gentile alla vigilia del derby con il Milan che potrebbe valere la seconda stella. La squadra, arrivata da poco al campo di allenamento e che inizierà a breve a lavorare, è uscita a salutare la marea nerazzurra: i senatori in prima fila. Curiosità su Dumfries

ABBRACCIO RICAMBIATO – L’Inter di Simone Inzaghi è ad un passo dal ventesimo scudetto, quello della seconda stella, che potrebbe arrivare già domani contro il Milan. Serve una vittoria e proprio per questo la Curva Nord e tantissimi tifosi nerazzurri si sono recati ad Appiano Gentile per sostenere e abbracciare la squadra. Il gruppo, capitanato ovviamente da Lautaro Martinez, è uscito fuori dai cancelli per ricambiare l’abbraccio della marea nerazzurra. Insieme all’argentino in prima fila anche Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Federico Dimarco.

CORI E CURIOSITÀ – Piccola curiosità su Denzel Dumfries: l’olandese, arrivato ad Appiano, non è riuscito a parcheggiare la macchina e quindi è entrato a piedi passando in mezzo ai tifosi. Cori per Inzaghi, per la squadra e tantissimo entusiasmo: la festa si avvicina.