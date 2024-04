Vanni: «Il debito di Zhang non grava sull’Inter. Pimco, tutto vero!»

Franco Vanni ha spiegato nei dettagli su Radio Sportiva l’operazione Pimco di Steven Zhang, che rimarrà presidente dell’Inter anche dopo il 20 maggio.

OPERAZIONE – Franco Vanni ha spiegato tutto: «Pimco? Il 20 maggio scade un finanziamento di 275 milioni più 100 di interessi che nel 2021 Oaktree ha concesso al fondo lussemburghese tramite cui Zhang controlla l’Inter. Il presidente era in cerca di qualcuno che potesse dargli un prestito per pagare Oaktree. L’Inter ha optato per le nuove rate. Pimco-Inter è tutto vero. Questi 400 milioni serviranno a Zhang per chiudere il debito con Oaktree e andare avanti. Il debito grava sulla società controllante, quindi non sull’Inter. Il presidente non è comunque in una posizione ottimale, perché dovrà pagare gli interessi dopo. L’Inter è in un buon momento a livello gestionale, i conti si stanno sistemando. Chiuderà questa stagione con 40 milioni di perdita, notevolmente meglio rispetto al passato. Ha chiuso una semestrale in attivo anche. La gestione è sempre migliore. Sul lungo periodo che la proprietà debba pagare così tanti interessi non è sostenibile. O Zhang riuscirà a ristrutturare il debito o prima o poi tolte tutte le soddisfazioni cederà la mano. Il fatto che Zhang rimanga in sella è qualcosa di positivo».