Inter definisce l’ultima amichevole estiva: sarà la Dinamo Kiev? – CdS

L’Inter sta cercando di definire l’ultima amichevole estiva. Secondo il “Corriere dello Sport” oggi in edicola potrebbe essere contro la Dinamo Kiev.

ULTIMA AMICHEVOLE – L’Inter sta definendo l’ultima amichevole estiva prima del nuovo campionato. Dovrebbe essere in programma il 14 agosto e contro la Dinamo Kiev. La partita dovrebbe svolgersi in Italia ma non si sa ancora dove. Ipotesi Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Fonte: Corriere dello Sport

