Inter, per Dumfries strada in salita. Assalto ad Hateboer? – CdS

Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” l’Inter potrebbe ricevere un tesoretto dalla cessione dei giocatori in esubero. Per Dumfries la strada resta in salita, assalto ad Hateboer?

OLANDESE – L’Inter per la fascia destra segue due olandesi in particolare. Il primo, Dumfries, all’Europeo ha stupito anche Simone Inzaghi. La strada però resta in salita: secondo quanto riportato dal quotidiano romano nonostante il calciatore voglia giocare in Serie A, sarà difficile per i nerazzurri accontentare il PSV (chiede 20 milioni). Anche l’Everton lo segue. Proprio per questo motivo la dirigenza di Viale della Liberazione potrebbero optare per Hateboer. Trattare con l’Atalanta sarà difficile, soprattutto senza una contropartita tecnica adeguata (ai bergamaschi piace Federico Dimarco).

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.