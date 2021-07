Copa América, il terzo posto va alla Colombia che vince 3-2

Si è giocata stanotte la finale per il terzo e quarto posto di Copa América, antipasto di Argentina-Brasile. Vince la Colombia nei minuti di recupero grazie a un gol di Luis Diaz

COPA AMÉRICA BRASILE 2021 – FINALI

FINALE 3°/4° POSTO

Colombia-Perù 3-2 Yotun 45′, Cuadrado 49′ (C), Luis Diaz 66′ (C), Lapadula 82′ (P), Luis Diaz 94′ (C)

FINALE 1°/2° POSTO

Argentina-Brasile domenica 11 luglio ore 02.00 (Rio de Janeiro, Maracanà)