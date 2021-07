Inter in nazionale: stanotte Lautaro Martinez va per la Copa América

Inizia l’ultimo weekend dedicato alle nazionali, con le finali di Copa América ed Europei. La prima è quella sudamericana, Argentina-Brasile, con Lautaro Martinez che cerca di conquistare il trofeo al Maracanà. Domani gli altri due dell’Inter, Barella e Bastoni.

PER LA GLORIA – L’Argentina di Lautaro Martinez stanotte (calcio d’inizio alle 2 di domenica, ora italiana) sfiderà il Brasile nella finale di Copa América, al Maracanà di Rio de Janeiro. L’attaccante dell’Inter (pressoché scontata la sua presenza dal 1′) ci arriva forte di tre gol consecutivi: si è sbloccato, da subentrato, con la Bolivia nell’ultima giornata della fase a gironi per poi ripetersi ai quarti contro l’Ecuador e in semifinale contro la Colombia. Coi Cafeteros ha anche trasformato un rigore nella serie conclusiva. Il Brasile è favorito, perché gioca in casa e fin qui ha quasi sempre dominato gli avversari. L’Argentina, però, cerca un trofeo continentale che a livello di nazionale maggiore manca addirittura dal 1993. Dovesse riuscire a interrompere la maledizione, Lautaro Martinez diventerebbe una sorta di eroe nazionale.