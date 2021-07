Pinamonti da piazzare ma l’ostacolo per l’Inter non è da sottovalutare – SI

Pinamonti attualmente è in ritiro con l’Inter ma in questa stagione potrebbe giocare altrove. Pedullà, nel corso di “Lo sai che?” su Sportitalia, spiega le difficoltà nerazzurre a trovare una squadra per il 22enne attaccante

OSTACOLO ECONOMICO – Il nome di Andrea Pinamonti fa parte della lunga lista dei partenti in casa nerazzurra. Sebbene qualche esubero sia ormai in procinto di lasciare l’Inter – in particolare Dalbert e Joao Mario (vedi aggiornamenti) – la situazione non è ancora soddisfacente. La quarta punta nella rosa della squadra campione d’Italia rischia di essere di troppo in questa stagione. Soprattutto dopo il rientro di Eddie Salcedo a Milano. Per questo è sul mercato. Secondo il giornalista Alfredo Pedullà, Pinamonti è in uscita dall’Inter ma non sarà facile piazzarlo a causa dell’ingaggio elevato. Le cifre percepite dall’attaccante classe ’99 in nerazzurro, infatti, non sono sostenibili per molti club interessati alle sue prestazioni sportive. Dove andrà?