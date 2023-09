Inter, in attesa del Sassuolo parla Marelli: «Fallo di Berardi a limite»

Berardi ha rischiato il cartellino rosso in Sassuolo-Juventus per un fallo commesso ai danni di Bremer. Queste le parole di Marelli, ricordando che l’Inter, subito dopo l’Empoli, affronterà proprio i neroverdi.

FALLO − Luca Marelli, a DAZN, ha parlato così del fallo di Domenico Berardi sulla tibia dell’avversario in Sassuolo-Juventus: «È stato un intervento molto al limite quello di Berardi. È entrato molto in ritardo rispetto al pallone. Il punto di impatto è veramente molto alto. A mio parere qualche elemento per il cartellino rosso ci sarebbe stato. Anche se la velocità di impatto non era altissima. L’intervento del VAR non c’è stato perché non c’erano dati oggettivi».