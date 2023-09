Sassuolo, colpo grosso: 4-2 alla Juventus! Disastro Szczesny-Gatti

Il Sassuolo ha sfidato la Juventus al Mapei Stadium nel match valevole per la quinta giornata di Serie A. La prima frazione di gioco va ai neroverdi, poi nel secondo tempo succede di tutto: la sfida si chiude sul risultato di 4-2 per i padroni di casa. Serata disastrosa per Szczesny e Gatti

TANTE EMOZIONI – Il Sassuolo di Alessio Dionisi ha ospitato la Juventus di Massimiliano Allegri al Mapei Stadium nel match delle ore 18, valevole per la quinta giornata di Serie A. Partono benissimo i neroverdi che trovano il gol del vantaggio al 12′ con Laurienté che sfrutta un intervento non impeccabile di Szczesny. I bianconeri reagiscono e al 21′ agganciano il pari con un po’ di fortuna grazie all’autorete di Vina. Quasi allo scadere della prima frazione di gioco proprio Berardi, chiacchieratissimo in sede di calciomercato in ottica bianconera, con un bel tiro che si infila all’angolino basso. Al 44′ Tressoldi sembra toccare il pallone con la mano in area, ma dopo il consulto al VAR l’arbitro fa cenno di proseguire: l’azione era viziata da fuorigioco, nessun rigore per la Juventus e i primi 45′ si chiudono sul 2-1 per il Sassuolo.

ANCORA UN ERRORE – Nella seconda frazione di gioco Berardi rischia il rosso per un intervento su Bremer, ma viene graziato dall’arbitro. Al 62′ sempre Berardi piazza davanti alla porta Laurienté con una bellissima palla ma il francese spreca malamente. Qualche minuto dopo è Vlahovic a sprecare una ghiotta occasione per agganciare il pareggio. Il Sassuolo continua a macinare gioco e occasioni, senza trovare il colpo vincente. Lo fa invece la Juventus al 77′ con Chiesa: il numero 7 bianconero, servito da Fagioli, colpisce di prima e batte Cragno. Le emozioni non finiscono mai perché all’81’ è ancora Szczsny decisivo: su un tiro di Laurienté la respinta è centrale, l’ex Inter Pinamonti ne approfitta e di testa firma il 3-2 dei padroni di casa. Al 93′ Defrel colpisce una clamorosa traversa che avrebbe di fatto chiuso i giochi. Proprio qualche minuto dopo Gatti chiude la partita con un’autorete assurda: 4-2 per il Sassuolo e prima sconfitta stagionale per la Juventus di Allegri.