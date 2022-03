Inter, attesa convocazioni dell’Argentina. Lautaro Martinez non parte? – TS

L’Inter è in attesa delle convocazioni della Nazionale argentina in vista delle gare di qualificazione ai mondiali. I nerazzurri sperano in una non-convocazione di Lautaro Martinez

PARTENZA – L’Inter guarda con preoccupazione all’imminente sosta per gli impegni delle Nazionali. In particolare, i nerazzurri, monitorano la situazione relativa a Lautaro Martinez: l’Argentina, infatti, affronterà Venezuela ed Ecuador rispettivamente il 26 ed il 30 marzo. Due gare “inutili” in quanto la nazionale albiceleste è già qualificata a Qatar 2022. Per questo, i nerazzurri, sperano che Scaloni, CT della nazionale, risparmi la convocazione al “Toro”. Il numero 10 nerazzurro ha necessità di ricaricare le batterie, dopo un periodo difficile. E, soprattutto, al rientro dalla sosta ci sarà la sfida a Torino contro la Juventus, un appuntamento da non fallire.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini