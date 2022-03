Salernitana, due novità per Nicola: ecco chi sostituisce Ribery – CdS

Due possibili novità di formazione per la Salernitana allenata da Davide Nicola. Secondo il Corriere dello Sport un giocatore pronto a sostituire Ribery dopo l’incidente (vedi articolo).

DUE NOVITÀ – Due possibili novità di formazione per Davide Nicola: Lys Mousset e Diego Perotti. L’attaccante francese ha dimostrato evidenti progressi e in attacco e potrebbe supportare Djuric, mentre l’argentino potrebbe sostituire Franck Ribery. Per il resto la formazione non dovrebbe cambiare di molto: confermato il 4-2-3-1 del tecnico granata. Tra i convocati rientrano Radovanovic, Ruggeri e l’ex Inter, Federico Bonazzoli.

Fonte: Corriere dello Sport – Franco Esposito