Inter, andamento prestiti: Stankovic redivivo, Correa rimandato

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Prestazione da dimenticare per Filip Stankovic, nuovo numero 1 della Sampdoria.

RIEPILOGO PRESTITI – Poca gloria per i giocatori di proprietà dell’Inter attualmente in prestito in Serie A. L’unico a scendere in campo (da subentrato) è Gaetano Oristanio, che assiste alla beffa finale del Cagliari in casa del Bologna, firmata dall’altro ex nerazzurro Giovanni Fabbian. Qualcosa di più interessante si segnala invece in Serie B, ed è la rinascita di Filip Stankovic. Dopo un avvio di stagione incerto, il portiere della Sampdoria si rifa con gli interessi, piazzando 9 interventi decisivi nell’1-1 contro la Cremonese. E guadagnandosi l’attestato di stima dell’allenatore Andrea Pirlo (qui le sue parole). All’estero infine due episodi agli antipodi da segnalare. In Belgio Zinho Vanheusden si conferma ormai un pilastro dello Standard Liegi, tanto che contro il Molenbeek indossa addirittura la fascia da capitano. In Francia, invece, Joaquin Correa parte titolare contro il Nantes, agendo da esterno sinistro, ma il numero 20 del Marsiglia non brilla affatto.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

GAETANO ORISTANIO (A) – Cagliari-Inter 0-2: titolare, sostituito all’intervallo

VALENTIN CARBONI (C) – Monza-Empoli 2-0: in panchina, subentra all’88’

FRANCO CARBONI (D) – Monza-Empoli 2-0: in panchina

FILIP STANKOVIC (P) – Sampdoria-Pisa 0-2: titolare, 90′ in campo, 2 gol subiti

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Sampdoria-Pisa 0-2: non convocato

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Lecco-Spezia: partita rinviata

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Venezia-Cosenza 1-1: in panchina, subentra all’81’

GABRIEL BRAZAO (P) – Catanzaro-Ternana 2-1: in panchina

IONUT RADU (P) – Bournemouth-Tottenham 0-2: in panchina

JOAQUIN CORREA (A) – Marsiglia-Brest 2-0: non convocato

MARTIN SATRIANO (A) – Marsiglia-Brest 2-0: in panchina, subentra al 61′, 1 ammonizione

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Kortrijk-Standard Liegi 1-1: titolare, 90′ in campo, 1 ammonizione

MATTIA ZANOTTI (D) – Zurigo-San Gallo 1-1: titolare, 90′ in campo

NIKOLA ILIEV (A) – Slavia-CSKA 1948 0-2: titolare, sostituito al 67′

EDDIE SALCEDO (A) – Eldense-Eibar 2-1: non convocato