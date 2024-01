Inter, andamento dei prestiti: Satriano decisivo, Carboni prima gioia

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Martin Satriano risulta più che decisivo per il Brest. Mentre Franco Carboni trova una prima volta da professionista.

RIEPILOGO PRESTITI – Tra i giocatori dell’Inter in prestito, uno dei due a sorridere in questo weekend è Martin Satriano. L’attaccante uruguaiano parte titolare col Brest e firma il gol vittoria contro il Trelissac. Favorendo così l’accesso del Brest agli ottavi di Coppa di Francia. L’altra gioia porta la firma di Franco Carboni. Che alla seconda presenza con la Ternana trova il primo gol assoluto da professionista, nel 3-1 al Cittadella. In Serie A giornata da dimenticare per Valentin Carboni. Dopo l’1-5 contro l’Inter, il Monza perde con un sonoro 3-0 in casa dell’Empoli. In Serie B, altro sabato negativo per Filip Stankovic, che subisce 3 reti dal Parma nella sconfitta casalinga contro il Parma. Ancor peggio va a Francesco Pio Esposito: il suo Spezia cade 1-0 in casa, contro la Cremonese, rimanendo così ultimo in classifica. Si rivede infine Joaquin Correa: l’argentino torna almeno in panchina nel Marsiglia dopo oltre un mese e mezzo, e assiste all’infinita serie di rigori che premia il Rennes (9-8 dopo l’1-1 nei 120′).

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

GAETANO ORISTANIO (A) – Frosinone-Cagliari 3-1: indisponibile per infortunio

VALENTIN CARBONI (C) – Empoli-Monza 3-0: in panchina, subentra al 67′

FILIP STANKOVIC (P) – Sampdoria-Parma 0-3: titolare, 90′ in campo

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Sampdoria-Parma 0-3: indisponibile per infortunio

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Spezia-Cremonese 0-1: titolare, 90′ in campo

EDDIE SALCEDO (A) – Lecco-Pisa 1-3: in panchina, subentra al 58′

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Cosenza-Venezia 4-2: in panchina

FRANCO CARBONI (D) – Ternana-Cittadella 3-1: titolare, 90′ in campo, 1 gol, 1 ammonizione

JAN ZUBEREK (A) – Ternana-Cittadella 3-1: in panchina

GABRIEL BRAZAO (P) – Ternana-Cittadella 3-1: in panchina

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Girona-Siviglia 5-1: in panchina, subentra al 77′

JOAQUIN CORREA (A) – Rennes-Marsiglia 10-9 (d.c.r.): in panchina

MARTIN SATRIANO (A) – Trelissac-Brest 0-1: titolare, 90′ in campo, 1 gol

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Standard Liegi-Kortrijk 0-1: titolare, 90′ in campo

MATTIA ZANOTTI (D) – Lausanne Sport-San Gallo 0-1: titolare, 90′ in campo