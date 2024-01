Esposito cade in casa: lo Spezia non vince più. Cremonese OK

Francesco Pio Esposito ha perso con il suo Spezia per 1-0 in casa contro la Cremonese. Il centravanti, di proprietà dell’Inter, non è riuscito ad incidere.

ALTRO KO − Niente da fare per lo Spezia, che perde in casa contro la Cremonese. Si tratta della terza sconfitta nelle ultime quattro partite, la seconda consecutiva dopo il 4-0 di Como. In campo per tutta la partita, il baby prestito Inter Esposito. Decisiva la rete di bomber Coda, che ha aperto le danze al 54′ della ripresa. Per lo Spezia di D’Angelo è crisi.