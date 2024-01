Napoli-Inter, la Supercoppa Italiana va vinta anche per rispondere

Napoli-Inter assegna la Supercoppa Italiana stasera alle 20. A Riyad in palio il primo trofeo della stagione, con tanti risvolti anche in ottica Serie A.

MESSAGGIO DA DARE – Napoli-Inter vale un trofeo, ma anche tanto per rituffarsi in Serie A. Da ieri la squadra di Simone Inzaghi non è più capolista, complice il sorpasso della Juventus vittoriosa a Lecce. Un passaggio dal primo al secondo posto dovuto alla Lega Serie A, che ha accettato tutte le richieste degli arabi compresa quella di spostare la Supercoppa Italiana in questo periodo dell’anno. L’Inter però lo sapeva da tempo, non può certo arrivare impreparata. Anzi: il gran 3-0 alla Lazio ha ribadito come si debba affrontare ogni obiettivo nella giusta maniera. E dovrà essere fatta la stessa cosa contro il Napoli in finale. Una partita che – peraltro – assegna un trofeo: alzarlo darebbe lo slancio giusto per riprendere in campionato, con un trittico di sfide durissime.

LE VALUTAZIONI – Se per la semifinale la formazione di Inzaghi era pressoché fatta, per Napoli-Inter c’è qualche dubbio in più. Questo per le condizioni di Alessandro Bastoni e Henrikh Mkhitaryan, non al meglio nella rifinitura di ieri. Al posto del primo può giocare Stefan de Vrij, per il secondo c’è Davide Frattesi in gol venerdì per chiudere il 3-0. Ancora complessa la situazione legata a Denzel Dumfries, con Matteo Darmian titolare e Tajon Buchanan che aspetta il suo esordio in maglia nerazzurra. Nel Napoli il grande ex Walter Mazzarri è tornato alla “sua” difesa a tre nella semifinale con la Fiorentina e dovrebbe confermarla: ci sono i nuovi Cyril Ngonge e Hamed Junior Traoré. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 18.30 il vero countdown a Napoli-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.