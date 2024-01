Biasin: «Asterisco Inter? Chi non regge la pressione si faccia da parte!»

Fabrizio Biasin, senza mezzi termini, chiede all’Inter di non accusare il colpo del sorpasso della Juventus. Per l’asterisco in classifica rispolvera il recente passato nerazzurro.

ESPERIENZA – Il duello in campionato fra Inter e Juventus si infiamma sempre di più. Sull’argomento ampiamente trattato a Pressing si pronuncia Fabrizio Biasin: «Non penso che sia la partita di stasera che faccia la differenza. Questo è un duello che esiste da inizio stagione. Inter e Juventus sono due squadre che hanno messo insieme una marea di punti e penso che andranno avanti fino in fondo a battagliare. Va sottolineato che la Juventus ha cambiato proposta di gioco, prima aveva solo un’enorme fase difensiva. Da un mese a questa parte vedo un’evoluzione nel gioco che mi fa pensare che questa sia una squadra pronta per dare fastidio veramente fino in fondo. Dall’altra parte c’è l’Inter che è seconda con l’asterisco. Se qualcuno non riesce a reggere questa pressione è bene che si faccia da parte. L’asterisco c’è e prima o poi si toglierà. L’Inter, che due anni fa è passata dalla stessa situazione ha anche l’esperienza per provare a non sentire troppo questa fatica».