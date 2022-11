Inter, andamento dei prestiti: Pinamonti favore da ex, si rivede Males

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Nell’ultimo turno tornano al gol sia Andrea Pinamonti (attaccante del Sassuolo) sia Darian Males (trequartista del Basilea).

RIEPILOGO PRESTITI – Il turno infrasettimanale ha visto pochi giocatori di proprietà Inter scendere in campo coi club dove si trovano in prestito. In Serie A, su sei giocatori arruolabili, solo tre hanno visto il campo. E su tutti si segnala Andrea Pinamonti, che in Sassuolo-Roma firma il gol del pareggio, che tiene i giallorossi dietro ai nerazzurri in classifica. Per l’attaccante classe 1999 è il terzo gol in stagione. Novanta minuti anche per Lorenzo Pirola in Fiorentina-Salernitana (2-1), mentre Martin Satriano esce dopo un’ora di gioco nella sconfitta dell’Empoli a Napoli. Fermi ai box invece Stefano Sensi, dopo il brutto infortunio di domenica, e Andrei Radu, ancora alle prese con un problema al gomito. Valentino Lazaro si accomoda invece in panchina in Torino-Sampdoria (2-0), dopo dieci partite da titolare. Infine, in Svizzera Darian Males apre i conti di Lucerna-Basilea (0-2), trasformando il rigore che vale il vantaggio. Secondo gol per il fantasista classe 2001, che in campionato non segnava dal 28 agosto scorso.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

ANDREA PINAMONTI (A) – Sassuolo-Roma 1-1: titolare, 90′ in campo, 1 gol, 1 ammonizione

STEFANO SENSI (C) – Lazio-Monza 1-0: non convocato per infortunio

ANDREI RADU (P) – Cremonese-Milan 0-0: non convocato per infortunio

VALENTINO LAZARO (C) – Torino-Sampdoria 2-0: in panchina

MARTIN SATRIANO (A) – Napoli-Empoli 2-0: titolare, sostituito al 59′, 1 ammonizione

LORENZO PIROLA (D) – Fiorentina-Salernitana 2-1: titolare, 90′ in campo

DARIAN MALES (C) – Lucerna-Basilea 0-2: titolare, sostituito al 59′, 1 gol