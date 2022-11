UFFICIALE − Sensi, l’infortunio è molto serio: la decisione sul prestito Inter

Stefano Sensi ha subito un gravissimo infortunio durante la gara tra Monza ed Hellas Verona. Il giocatore, in prestito dall’Inter, ha riportato una frattura malleolo-peroneale. Arriva una forte decisione a tal proposito

LA NOTA − Sensi sarà sottoposto ad intervento chirurgico. Ad annunciarlo lo stesso Monza tramite i propri canali ufficiali. Il giocatore, uscita tra urla e lacrime durante Monza-Hellas Verona, ha subito un gravissimo infortunio. Come riferisce il club brianzolo “Sensi verrà nei prossimi giorni sottoposto a intervento di riduzione della frattura malleolo-peroneale“. Il giocatore, in prestito dall’Inter, si rivedrà dunque in campo a 2023 inoltrato.