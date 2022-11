Scambio di favori tra Lautaro Martinez e Calhanoglu: Inter, il gruppo c’è!

Nella vittoria facile contro il Bologna di Thiago Motta sono andati a segno sia Lautaro Martinez che Hakan Calhanoglu. I due si sono scambiati un favore nella gara di San Siro.

SEGNALE – L’Inter di Simone Inzaghi ha passeggiato sopra il Bologna (vedi pagelle). Stesso risultato dello scorso anno, che lascia ancor di più l’amaro in bocca dopo la sconfitta del Dall’Ara. Dopo la gara contro la Juventus serviva un segnale e la squadra lo ha dato. A segno di nuovo Edin Dzeko, show di Federico Dimarco e firma anche di Robin Gosens. Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu però sono stati l’immagine più bella della gara valida per la 14ª giornata.

FAVORI – Dopo una sconfitta vengono fuori le opinioni di chiunque su quale sia il problema della squadra. La questione “gruppo” torna spesso fuori, soprattutto in casa Inter. I nerazzurri però hanno dato la prova che il gruppo è proprio l’ultimo dei problemi. Lautaro Martinez segna sul calcio d’angolo battuto da Calhanoglu, cacciando le chiacchere legate ai festeggiamenti per il compleanno della fidanzata. L’argentino ha deciso di ricambiare il favore al turco consegnandogli il calcio di rigore. Il 20 si conferma perfetto dal dischetto spiazzando Lukasz Skorupski.

CONFERME – La prossima gara l’Inter andrà a Bergamo. La trasferta contro l’Atalanta sarà un banco di prova per Inzaghi e per tutta la squadra. Finora infatti non è mai stato vinto uno scontro diretto. La Dea viene da due sconfitte consecutive, contro Lecce e Napoli. Grazie alla vittoria contro il Bologna, i nerazzurri hanno raggiunto in classifica i bergamaschi. Domenica sarà fondamentale confermare la forza del gruppo e portare a casa i tre punti. Una vittoria prima della sosta in uno scontro diretto può dare fiducia a tutto l’ambiente.