Inter, andamento dei prestiti: capolavoro Esposito, Mulattieri implacabile

L’ultimo weekend vede sugli scudi alcuni giocatori di proprietà dell’Inter, attualmente in prestito. Su tutti Sebastiano Esposito, autore di un capolavoro, e Samuele Mulattieri, ancora in rete. Ecco un riassunto delle prestazioni dei prestiti nerazzurri nell’ultimo weekend.



RIASSUNTO PRESTITI – L’Inter monitora con grande attenzione i prestiti distribuiti per tutta Italia e non solo. Sugli scudi si stagliano sempre Sebastiano Esposito e Samuele Mulattieri, due attaccanti che in nerazzurro non avrebbe trovato spazio. Il primo ha segnato con una splendida punizione il gol che vale l’1-1 tra Basilea e Young Boys (vedi video). Il secondo invece segna il terzo gol in due gare di Serie B, non riuscendo tuttavia a evitare la sconfitta del suo Crotone in casa del Cittadella (4-2). Bagna ottimamente il suo esordio Andrea Pinamonti, che partecipa alla storica vittoria dell’Empoli in casa della Juventus. Da dimenticare invece il ritorno di Dalbert a San Siro (4-1 per il Milan).

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

ZINHO VANHEUSDEN – Genoa-Napoli 1-2: titolare (sostituito al 67′)

DALBERT HENRIQUE – Milan-Cagliari 4-1: titolare (sostituito al 75′) , un cartellino giallo

ANDREA PINAMONTI – Juventus-Empoli 0-1: subentra al 73′

SEBASTIANO ESPOSITO – Basilea-Young Boys 1-1: titolare (sostituito al 68′), 1 gol

DARIAN MALES – Basilea-Young Boys 1-1: subentra al 68′

ANDREAW GRAVILLON – Stade de Reims-PSG 0-2: titolare, 90′ in campo

SAMUELE MULATTIERI – Cittadella-Crotone 4-2: titolare, 90′ in campo, 1 gol

LORENZO PIROLA – Monza-Cremonese 1-0: in panchina

MICHELE DI GREGORIO – Monza-Cremonese 1-0: titolare, 90′ in campo, 0 gol subiti

FILIP STANKOVIC – FC Volendam-MVV Maastricht 5-0: infortunato

GAETANO ORISTANIO – FC Volendam-MVV Maastricht 5-0: titolare, sostituito al 61′

TIBO PERSYN – Gent-Club Brugge 6-1: in panchina

LORENZO GAVIOLI – Reggina-Ternana 3-2: in panchina