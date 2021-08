Serie A, oggi le date del calendario. Per l’Inter già tre date ‘sicure’

La Lega Serie A oggi comunicherà le date del calendario dalla terza giornata in poi. L’Inter, però, nel frattempo è già sicura di tre date complici gli incastri necessari.

IL CALENDARIO – La Lega Serie A non ha ancora comunicato le date e gli orari ufficiali dalla terza giornata in poi. Oggi uscirà il programma di anticipi e posticipi, così come la divisione fra DAZN e Sky. Bisogna attendere poche ore per conoscere il calendario, ma nel frattempo si può provare ad anticipare qualcosa in chiave Inter. Alla ripresa dopo la sosta, in casa della Sampdoria, è possibile ma non scontato l’anticipo a sabato 11 settembre, in quanto contro il Real Madrid in Champions League si giocherà mercoledì 15 (vedi calendario). La Lega Serie A prevede l’anticipo al sabato garantito solo per chi gioca il martedì successivo. Per questo motivo saranno anticipate Inter-Atalanta a sabato 25 settembre, Lazio-Inter a sabato 16 ottobre (dopo la seconda sosta per le nazionali) e Roma-Inter a sabato 4 dicembre. Per il resto del calendario di quasi tutto il girone di andata di Serie A (vedi articolo) appuntamento in giornata.