VIDEO – Esposito ancora in gol col Basilea! Splendida punizione e 1-1

Quarto gol nel campionato svizzero per Esposito. L’attaccante in prestito dall’Inter ha evitato la sconfitta al suo Basilea: 1-1 con lo Young Boys. Ecco il video della punizione vincente.

DETERMINANTE – Sebastiano Esposito continua a fare grandi cose con la maglia del Basilea. L’attaccante, in prestito dall’Inter, al 52’ pareggia il vantaggio dello Young Boys direttamente su calcio di punizione. Perfetta la traiettoria che scavalca la barriera e lascia immobile il portiere avversario David von Ballmoos. Al 68’ Esposito ha lasciato il posto a Darian Males, altro giocatore di proprietà dell’Inter. Il Basilea, però, non è andato oltre l’1-1 e resta a -2 dallo Zurigo capolista. Per il nerazzurro classe 2002 è comunque un primo bilancio positivo: quattro gol in cinque giornate di Super League. Di seguito il video degli highlights di Basilea-Young Boys, gol di Esposito compreso, dal canale YouTube “Fussball Club Basel”.