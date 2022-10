Inter, allarme attacco: Lautaro Martinez non segna più! Si salva uno − CdS

Gli attaccanti dell’Inter hanno smarrito la via del gol, Lautaro Martinez non segna con la maglia nerazzurra addirittura da agosto, match contro la Cremonese. Il solo Edin Dzeko non può bastare

A.A.A CERCASI PUNTE − È emergenza in attacco in casa Inter. Le punte nerazzurre non riescono più a segnare. Lautaro Martinez è con le polveri bagnate addirittura dal 30 agosto, Inter-Cremonese 3-0. Il Toro, da lì in poi, non è più riuscito a timbrare con la maglia dell’Inter. L’unico sussulto personale è arrivato durante la sosta per le Nazionali con l’Argentina. Il solo Dzeko evidentemente non può bastare. In questo lungo mese di digiuno, solo il bosniaco ha tenuto avanti la barca. Due i gol messi a referto contro Milan in campionato e Viktoria Plzen in Champions League. Poi il nulla. Gli unici gol arrivati sono stati per opera di centrocampisti (Barella, Calhanoglu, Brozovic) e difensori (Dumfries, Dimarco). La speranza è che Lautaro Martinez ritorni a segnare già da questo weekend. Il Sassuolo è una delle sue vittime preferite. Quattro gol in otto incroci complessivi.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno