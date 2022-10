Dubbio Lukaku, il rientro? Col Barcellona poche chance! Attesa Inter − CdS

Lukaku non recupera per Sassuolo-Inter e molto probabilmente nemmeno per il ritorno in Champions League col Barcellona. In casa nerazzurra si interrogano su suoi tempi di recupero

INCOGNITA − Romelu Lukaku rimane un’incognita. Tempi di recupero decisamente lunghi per l’attaccante belga, out dal 23 agosto contro la Lazio. Il problema ai flessori della coscia sinistra lo ha tenuto praticamente più di un mese fuori saltando anche il rientro in Nazionale. Big Rom, dopo aver saltato Roma e Barcellona, non ci sarà nemmeno al Mapei contro il Sassuolo. Inoltre, con molta probabilità sarà out anche per il ritorno in Champions League contro i catalani mercoledì sera. Adesso, la speranza dell’Inter è quella di recuperarlo per il match di domenica prossima contro la Salernitana in campionato.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno