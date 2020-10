Inter Academy, due nuovi progetti in Russia. Antonello:...

Inter Academy, due nuovi progetti in Russia. Antonello: “Passo importante”

Inter Academy si espande in Russia con due nuovi progetti a Mosca e Novosibirsk, realizzati in collaborazione con Golden Ball 2010 LLC. Di seguito le dichiarazioni di Alessandro Antonelli, CEO Corporate nerazzurro e Jordi Gratacos, Founder e GM di Golden Ball 2010 LLC

PASSI AVANTI – Inter Academy, dopo San Pietroburgo, si allarga ulteriormente in Russia con due nuovi progetti: Inter Academy Moscow e Inter Academy Novosibirsk. Entrambe le Academy nascono dalla partnership con Golden Ball 2010 LLC, che si occuperà della gestione di entrambi i progetti sul territorio. Alessandro Antonello, CEO Corporate dell’Inter, commenta con entusiasmo: «La nascita di questi due nuovi progetti rappresenta un nuovo importante passo nello sviluppo del progetto di Inter Academy nel mondo, oltre a consolidare la presenza nerazzurra in Russia. Siamo contenti che il partner Golden Ball 2010 LLC abbia sposato la nostra filosofia e il nostro progetto, dando la possibilità ai bambini della zona di Mosca e Novosibirsk di entrare a far parte della famiglia nerazzurra».

OPPORTUNITÀ – Fa eco Jordi Gratacos, Founder e GM di Golden Ball 2010 LLC: «Siamo molto orgogliosi di avere l’opportunità di portare una metodologia professionale come quella dell’Inter a Mosca e Novosibirsk. Siamo convinti che questa sia una grande opportunità per i bambini delle due città russe, che potranno venire a contatto con la metodologia di un club all’avanguardia, crescere con valori legati allo sport ed essere parte di questo Club storico, nonché uno dei più importanti al mondo. È un giorno di grande felicità che vogliamo condividere con tutti voi».

