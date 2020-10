Marani: “All’Inter manca equilibrio, ma anche nel derby prova di forza”

Marani

Matteo Marani, ospite negli studi di “Sky Sport 24”, ha parlato delle condizioni dell’Inter dopo la sconfitta nel derby sostenendo che, nonostante la sconfitta, la squadra di Conte abbia mostrato comunque la sua forza in una partita affrontata con numerose assenze

EQUILIBRIO MANCANTE, MA C’E’ FORZA – Marani sottolinea l’equilibrio che manca in questo momento ai nerazzurri, ma nonostante la sconfitta nel derby la squadra di Conte ha mostrato forza: «Uso una parola, equilibrio. L’Inter in questo momento non ha l’equilibrio di una squadra di Conte e lo dicono i gol presi. Kolarov e D’Ambrosio hanno palesato limiti in difesa e forse l’Inter poteva essere più accorta nel mandare via Godin. L’Inter comunque, in una partita in cui mancavano giocatori importantissimi, ha avuto occasioni per pareggiare. Se vogliamo guardare la mezza bottiglia piena l’Inter continua a dare prove di forza e credo che in Europa possa ritrovare fiducia. Il problema equilibrio c’è, ma la forza dell’Inter c’è tutta, poteva pareggiare quella partita».