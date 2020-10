Diritti TV Champions League 2021-24, Sky-Mediaset supera DAZN – CF

Condividi questo articolo

UEFA Champions League logo trofeo

L’asta per i diritti TV della Champions League 2021-24 è un discorso ancora aperto (vedi articolo). Secondo quanto rivelato da “Calcio&Finanza”, l’accoppiata Sky-Mediaset supera DAZN. Di seguito i dettagli

DIRITTI TV – L’asta per i diritti TV del prossimo triennio di Champions League è un discorso ancora aperto. Secondo le ultime indiscrezioni di “Calcio&Finanza”, dopo un iniziale vantaggio di DAZN c’è da registrare un sorpasso dell’accoppiata Sky-Mediaset per aggiudicarsi la trasmissione delle gare del prossimo triennio. I pacchetti ancora in ballo, una volta assegnato ad Amazon quello per le sedici migliori gare del mercoledì, sono quelli per le sedici migliori gare del martedì e quello per le restanti 104 gare, oltre al pacchetto per la sola finale.

Fonte: calcio e finanza – Matteo Spaziante