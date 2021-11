Infortunati in nazionale, 22 giocatori in Serie A: l’Inter la più colpita – CdS

Quanti guai nell’ultima sosta per le nazionali, sono ben ventidue i giocatori infortunati in Serie A. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, l’Inter è stata la squadra più colpita sotto questo punto di vista.

TANTI INFORTUNI – L’Inter è la squadra più colpita dagli infortuni in questa ultima finestra premondiale del 2021. Un bel problema, considerando la volatona fino a Natale, con impegni a ruota fino al 22 dicembre. Sono ben ventidue i giocatori infortunati in Serie A con le rispettive nazionali. Nell’ultima settimana, per esempio, l’Inter ha visto lievitare la sua lista e proprio sul gong, nella notte di mercoledì, non sono arrivate buone notizie per quanto riguarda Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. Come loro, nel corso di questa sosta, anche Alessandro Bastoni, Edin Dzeko e Stefan de Vrij, quest’ultimo costretto ad alzare bandiera bianca in via precauzionale, ma che rischia di restare fuori due o tre settimane.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia