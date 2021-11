Belotti e non solo, per l’Inter un attaccante già a gennaio: tre nomi – TS

Belotti sempre nel mirino dell’Inter già per il mercato di gennaio. La società nerazzurra si guarda intorno dopo l’ennesimo infortunio di Alexis Sanchez. Di seguito la notizia di mercato riportata da TuttoSport.

ATTACCANTE A GENNAIO – Ennesimo infortunio per Alexis Sanchez rimediato, tra l’altro, con la sua nazionale. Il cileno purtroppo non dà garanzie e Dzeko a marzo compirà 36 anni. Restano Correa e ovviamente Lautaro Martinez, che ha dimostrato di poter fare la prima punta senza però dare quella profondità al gioco che a volte manca all’Inter di Inzaghi. Marotta e Ausilio per gennaio si guarderanno attorno alla ricerca di un opportunità, considerando che il giovane Satriano sicuramente andrà a giocare in prestito. Come noto, l’obiettivo nerazzurro per l’estate è Raspadori, ma l’ad del Sassuolo, Carnevali ha più volte ribadito come nè lui né Scamacca non si muoveranno a inizio 2022, stesso discorso vale per il giovane Lucca del Pisa. Una soluzione conduce per esempio a Torino, con Andrea Belotti in scadenza. Oppure Madrid, dove rimane in uscita Jovic, poco utilizzato da Ancelotti. Poi attenzione anche a quello che potrebbe succedere al Genoa: Caicedo finora ha trovato poco spazio con Ballardini. L’attaccante 33enne, inoltre, è un vecchio pupillo di Inzaghi.

Fonte: TuttoSport – F.M.