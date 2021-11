Inter-Napoli, Ranocchia dal 1′. Dzeko e Bastoni verso il recupero – CdS

Inter-Napoli, Inzaghi dovrà fare a meno di de Vrij al centro della difesa. Come ribadito dal Corriere dello Sport, al suo posto ci sarà Ranocchia. Bastoni e Dzeko verso il recupero.

TITOLARE – Inzaghi contro Napoli e Shakhtar Donetsk dovrà fare a meno di Stefan de Vrij, infortunatosi in nazionale. Anche Ranocchia la scorsa settimana aveva accusato un leggero fastidio agli adduttori, ma adesso sta bene e anche ieri ha lavorato senza alcun problema. È lui il candidato numero uno alla sostituzione dell’olandese al centro della difesa e Inzaghi dal canto suo non vuole fare grossi cambiamenti, anche perché contro l’Udinese la risposta da parte del difensore umbro è stata ottimale. Ieri anche Alessandro Bastoni ed Edin Dzeko hanno svolto la prima parte dell’allenamento con i compagni. Niente allenamento, invece, per Calhanoglu, atterrato nel tardo pomeriggio, si unirà con i compagni oggi.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti