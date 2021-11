San Siro chiama, nerazzurri rispondono: in 100mila nelle prossime sfide

Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, oltre 100mila tifosi nerazzurri presenti a San Siro nelle prossime due sfide casalinghe.

CHE RISPOSTA – Oltre 100mila tifosi nerazzurri presenti a San Siro nelle prossime due gare sommando la sfida contro il Napoli in programma domenica, e quella decisiva di UEFA Champions League contro lo Shakhtar Donetsk in programma mercoledì. Il popolo nerazzurro sta rispondendo alla grande, esattamente com’era già successo contro Juventus, Udinese e Sheriff. Per il big match contro il Napoli è stata aperta anche la vendita del terzo anello ed è scontato che venga raggiunta la capienza massima del 75% consentito (poco meno di 57mila biglietti).

Fonte: Corriere dello Sport – And. Ram.