Ince: «Onana in difficoltà. Ritorno all’Inter? Solo in uno scenario»

L’ex calciatore nerazzurro Paul Ince, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo l’ex portiere dell’Inter André Onana, a DAZN Bet.

MOMENTO – In Inghilterra l’ex portiere nerazzurro André Onana non sta avendo un buon momento. Lo ha sottolineato il doppio ex Paul Ince, non escludendo del tutto un ritorno all’Inter per il camerunense: «Onana è sempre stato un portiere molto bravo con i piedi. Può anche fare ottime parate, ma la gente deve capire che la pressione al Manchester United è decuplicata. Ed è aumentata dopo uno-due errori. Alcuni giocatori ci mettono dei mesi per ambientarsi, altri un anno e altri ancora non riescono proprio a farlo. I tifosi avversari lo perseguitano sempre quando è in possesso palla, ma è questa la pressione che deve affrontare. Non credo che l’Inter debba guardare ancora a Onana, visto che Yann Sommer sta facendo molto bene ed è di per sé un portiere di alto livello. Non c’è motivo per cui questo accada, a meno che Simone Inzaghi non voglia seguire le orme di Mikel Arteta all’Arsenal e avere due portieri di alto livello. Questo non mi sembra impossibile come scenario. Ma Onana deve superare il momento negativo, ha già fatto delle buone prestazioni e deve riuscire a imporsi».