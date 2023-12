Buchanan all’Inter con condizione vantaggiosa. Alternativa diversa – Sky

Si parla molto di Buchanan del Club Brugge per l’Inter, visto che c’è da sostituire Cuadrado. Da Sky Sport, il giornalista Sugoni segnala come l’alternativa avrebbe difficoltà.

I RICAMBI – Alessandro Sugoni parte dall’attesa per Marko Arnautovic in Inter-Bologna per discutere del mercato: «Vedremo anche Alexis Sanchez, che più volte si è infortunato. L’Inter era partita per non fare nulla, l’avevano detto anche i dirigenti. Poi c’è stata quest’esigenza e adesso l’interesse è sulla fascia destra. L’Inter ha un nome che sembrava destinato ad arrivare in estate in caso di partenza di Denzel Dumfries: si chiama Tajon Buchanan, gioca nel Club Brugge e ha il contratto in scadenza nel 2025. Non è una di quelle occasioni che si possono prendere a gennaio, però l’Inter è su di lui da tanto tempo. Si avvicina alla scadenza e si potrebbero verificare delle condizioni vantaggiose, penso a un prestito con diritto di riscatto da effettuare in estate a una cifra non molto alta, arrivando a un anno da fine contratto».

L’OPZIONE – Sugoni va sull’alternativa a Buchanan per l’Inter: «Altrimenti c’è un altro tipo di soluzione, Tiago Djalò. Ci lavora da tempo, non rinnoverà col Lille e andrà in scadenza. Però è un centrale: significherebbe spostare Matteo Darmian sulla destra. Sono le due opzioni al momento, magari non saranno le uniche. E non escludo assolutamente che in attacco non si farà qualcosa: il mercato di gennaio può presentare delle opportunità più di quello estivo. La priorità dell’Inter è l’esterno, per l’attacco vediamo da come risponderanno Sanchez e Arnautovic».